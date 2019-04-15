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14:58 15.04.2019

Бывшему главе Volkswagen Мартину Винтеркорну предъявлены обвинения в связи с "дизельгейтом"

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Бывшему главе Volkswagen Мартину Винтеркорну предъявлены обвинения в связи с "дизельгейтом"

Прокуратура германского города Брауншвейг предъявила обвинения в мошенничестве и нарушении антимонопольного законодательства бывшему главному исполнительному директору автопроизводителя Volkswagen (VW) Мартину Винтеркорну, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры.

Обвинения связаны с манипулированием данными о выбросах вредных веществ у автомобилей с дизельными двигателями ("дизельгейт"), причем нарушения, в которых подозревается М.Винтеркорн, происходили с ноября 2006 года по сентябрь 2015 года.

Помимо М.Винтеркорна, обвинения предъявлены еще 4 лицам.

В отношении бывшего главы Volkswagen уже открыто дело в США. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила бизнесмена во введении в заблуждение американских инвесторов.

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 млн автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.

Скандал вызвал массовый отзыв продукции германской компании для устранения технических фальсификаций и существенные штрафы со стороны регуляторов.

Акции Volkswagen дорожают в ходе торгов в понедельник на 0,8%. С начала года капитализация компании выросла на 10%, до 77,8 млрд евро.

Теги: #винтеркорн #volkswagen #германия
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