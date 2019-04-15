События

14:29 15.04.2019

Под Мариуполем прошли масштабные учения по ПВО

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Под Мариуполем прошли масштабные учения по ПВО

Широкомасштабные учения по противовоздушной обороне прошли под г.Мариуполь Донецкой области, сообщает телеканал "Прямой".

Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook, в учениях приняли участие самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск - от зенитно-ракетного комплекса С-300 до подразделений, имеющих на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3. На отдельном участке полигона была построена многоуровневая система противовоздушной обороны.

"В ходе учений подразделения Объединенных сил отработали вопросы обнаружения, сопровождения, уничтожения воздушных целей, осуществления маневра в новые позиционные районы, ведения огня по воздушному противнику из засад. Также проведены практические пуски ракет и ведения огня пушечным вооружением по воздушным целям. Итоги учений подтвердили высокую эффективность системы ПВО Объединенных сил", - говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, учения прошли в ответ на учения по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям, проведенным на территории РФ в 20 км от государственной границы Украины на минувшей неделе.

"Мы должны быть готовы противодействовать группировке врага. В тренировке участвовали подразделения воздушных сил, сухопутных войск, зенитно-ракетные полка и дивизионы, на вооружении которых имеются установки С-300 и Бук-М1", - отметил командующий ООС генерал Сергей Наев.

Теги: #мариуполь #учения #украина #пво
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