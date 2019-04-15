События

13:48 15.04.2019

Неизвестный украл избирательную документацию и печать на одном из избирательных участков Луцка

1 мин читать

Правоохранители Волынской области начали уголовное производство по факту кражи избирательной документации и печати у председателя избирательной комиссии на одном из участков Луцка.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области, на минувших выходных в полицию обратилась 30-летняя жительница Луцка, председатель избирательной комиссии, сообщив, что злоумышленник похитил у нее пакет с избирательными документами и печатью.

По информации правоохранителей, заявительница оставила пакет на несколько минут без присмотра возле здания гаража.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства кражи.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #украина #выборы #луцк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:06 15.04.2019
Неизвестный украл избирательную документацию и печать на одном из избирательных участков Луцка

Неизвестный украл избирательную документацию и печать на одном из избирательных участков Луцка

14:01 15.04.2019
Полиция устанавливает изготовителя провокационных бордов в стилистике кампании Порошенко

Полиция устанавливает изготовителя провокационных бордов в стилистике кампании Порошенко

13:42 15.04.2019
Порошенко надеется, что Рада поддержит законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

Порошенко надеется, что Рада поддержит законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

13:29 15.04.2019
Денисова хочет встретиться в Москве с представителем ЕС в РФ для обсуждения ситуации с украинскими военнопленными моряками

Денисова хочет встретиться в Москве с представителем ЕС в РФ для обсуждения ситуации с украинскими военнопленными моряками

13:08 15.04.2019
Средний показатель присутствия украинского языка на телевидении достиг 92%

Средний показатель присутствия украинского языка на телевидении достиг 92%

12:42 15.04.2019
Порошенко подписал Кодекс по процедурам банкротства

Порошенко подписал Кодекс по процедурам банкротства

12:42 15.04.2019
Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

12:36 15.04.2019
Попытка приватизации "ПриватБанка" угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом – Порошенко

Попытка приватизации "ПриватБанка" угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом – Порошенко

12:34 15.04.2019
Зеленский призывает Порошенко заняться делом Гандзюк, посадить Свинарчуков и вспомнить о пленных моряках, а не бегать за ним по телеканалам

Зеленский призывает Порошенко заняться делом Гандзюк, посадить Свинарчуков и вспомнить о пленных моряках, а не бегать за ним по телеканалам

12:33 15.04.2019
Задний ход в национализации ПриватБанка угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом

Задний ход в национализации ПриватБанка угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Средний показатель присутствия украинского языка на телевидении достиг 92%

Порошенко подписал Кодекс по процедурам банкротства

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Сообщение о минировании трех отелей в Днепре оказались ложными

В Днепре "минировали" отель "Жовтневый"

ПОСЛЕДНЕЕ

Ближайшие дни в Украине будут прохладными и дождливыми, во вторник ночью на западе заморозки

Совет ЕС утвердил директиву об авторском праве на цифровом рынке

Окружной админсуд Киева рассмотрит иск о запрете директору ГБР единолично исполнять организационные обязанности

Землетрясение произошло на северо-западе Китая

НАПК приглашает для дачи пояснений о возможных админнарушениях нардепов Святаша, Бакулина и Я.Дубневича

Ветераны европейской политики призвали ЕС отвергнуть план США по Палестине

Ассанж пытался шпионить за другими странами из эквадорского посольства в Лондоне

Ночью 16 апреля в западных областях Украины ожидаются заморозки до -5°

На Харьковщине горел храм

Спасенных у берегов Мальты нелегалов распределят между странами ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА