Неизвестный украл избирательную документацию и печать на одном из избирательных участков Луцка

Правоохранители Волынской области начали уголовное производство по факту кражи избирательной документации и печати у председателя избирательной комиссии на одном из участков Луцка.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области, на минувших выходных в полицию обратилась 30-летняя жительница Луцка, председатель избирательной комиссии, сообщив, что злоумышленник похитил у нее пакет с избирательными документами и печатью.

По информации правоохранителей, заявительница оставила пакет на несколько минут без присмотра возле здания гаража.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства кражи.

Досудебное расследование продолжается.