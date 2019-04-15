Денисова хочет встретиться в Москве с представителем ЕС в РФ для обсуждения ситуации с украинскими военнопленными моряками

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о намерении встретиться в Москве с представителем Европейского Союза в Российской Федерации для обсуждения ситуации с украинскими военнопленными моряками.

"Я сейчас поеду на встречу с представителем Европейского Союза в РФ. Я обращалась к нему, чтобы он обратился к послам ... чтобы они вместе с нами попали в суд в поддержку военнопленных моряков. Сейчас мы будем этот вопрос, безусловно, обсуждать. Будем обсуждать шаги Европейского Союза, в том числе Миссии, которая находится здесь, по освобождению наших моряков", - рассказала она в эфире телеканалу "112 Украина".

Украинский омбудсмен также отметила, что международное давление, которое сейчас происходит, необходимо усиливать.

"Решение по освобождению наших военнопленных моряков может принять только один человек - это президент РФ. Мы добиваемся того, что в отношении наших моряков действуют нормы международного гуманитарного права, и надо их отпустить согласно Женевской конвенции 1949 года", - сказала Л.Денисова.

Кроме того, она сообщила, что в понедельник прошла встреча с консулами, которые посещают украинских моряков. По их словам, моряки в хорошем настроении и уже ждут своего освобождения.

"Сегодня в Посольстве Украины в Москве мы вместе с родственниками ребят провели организационную встречу с консульскими сотрудниками Посольства Украины. Они проинформировали … о состоянии военнопленных. По их словам, ребята находятся в хорошем настроении и ожидают освобождения", - написала омбудсмен на странице в Фейсбуке.

Она напомнила, что 17 апреля Лефортовский суд рассмотрит вопрос продления меры пресечения украинским морякам. "Вместе с родственниками хотим поддержать наших моряков, задержанных в результате акта неприкрытой агрессии со стороны РФ в Керченском проливе 25 ноября прошлого года", - добавила Л.Денисова.

По ее словам, во вторник по просьбе родных морякам в Лефортовское СИЗО передадут закупленные продукты и вещи.