Окружной админсуд Киева рассмотрит иск о запрете директору ГБР единолично исполнять организационные обязанности

Окружной административный суд Киева 15 мая проведет подготовительное заседание по иску о запрете директору Государственного бюро расследований (ГБР) Роману Трубе единолично исполнять обязанности, касающиеся организации работы Бюро.

"В Окружной административный суд Киева поступил иск к Государственному бюро расследований о признании недействующими отдельных положений Регламента реализации полномочий директором Бюро, утвержденного 2 марта 2018 года. Суд открыл производство по делу и назначил подготовительное заседание на 15 мая 2019 года", - говорится в сообщении на сайте суда.

По информации суда, вместе с иском подано заявление об обеспечении иска с просьбой запретить Р.Трубе без согласования с заместителями осуществлять полномочия, которые касаются организации работы ГБР, принятия решений о распределении бюджетных средств, предоставления разрешения на использования средств фонда специальных оперативно-розыскных и следственных действий ГБР.

"В настоящее время суд решает вопрос о наличии оснований для принятия мер по обеспечению иска", - говорится в сообщении.

В суде напоминают, что 12 апреля запретили ГБР проводить конкурс по формированию состава Совета общественного контроля при Бюро.