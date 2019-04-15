События

11:14 15.04.2019

Окружной админсуд Киева рассмотрит иск о запрете директору ГБР единолично исполнять организационные обязанности

1 мин читать
Окружной админсуд Киева рассмотрит иск о запрете директору ГБР единолично исполнять организационные обязанности

Окружной административный суд Киева 15 мая проведет подготовительное заседание по иску о запрете директору Государственного бюро расследований (ГБР) Роману Трубе единолично исполнять обязанности, касающиеся организации работы Бюро.

"В Окружной административный суд Киева поступил иск к Государственному бюро расследований о признании недействующими отдельных положений Регламента реализации полномочий директором Бюро, утвержденного 2 марта 2018 года. Суд открыл производство по делу и назначил подготовительное заседание на 15 мая 2019 года", - говорится в сообщении на сайте суда.

По информации суда, вместе с иском подано заявление об обеспечении иска с просьбой запретить Р.Трубе без согласования с заместителями осуществлять полномочия, которые касаются организации работы ГБР, принятия решений о распределении бюджетных средств, предоставления разрешения на использования средств фонда специальных оперативно-розыскных и следственных действий ГБР.

"В настоящее время суд решает вопрос о наличии оснований для принятия мер по обеспечению иска", - говорится в сообщении.

В суде напоминают, что 12 апреля запретили ГБР проводить конкурс по формированию состава Совета общественного контроля при Бюро.

Теги: #киев #гбр #украина #админсуд #труба #роман_труба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 15.04.2019
Задний ход в национализации ПриватБанка угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом

Задний ход в национализации ПриватБанка угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом

12:25 15.04.2019
Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после выборов президента

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после выборов президента

12:16 15.04.2019
В команде Зеленского подозревают саботаж формирования участковых окружкомов, что может привести к срыву выборов

В команде Зеленского подозревают саботаж формирования участковых окружкомов, что может привести к срыву выборов

11:52 15.04.2019
Ближайшие дни в Украине будут прохладными и дождливыми, во вторник ночью на западе заморозки

Ближайшие дни в Украине будут прохладными и дождливыми, во вторник ночью на западе заморозки

11:51 15.04.2019
Березенко: Порошенко останется в политике, независимо от результатов выборов

Березенко: Порошенко останется в политике, независимо от результатов выборов

11:42 15.04.2019
ЦИК передала 436,5 тыс. бюллетеней на заграничный избирательный округ

ЦИК передала 436,5 тыс. бюллетеней на заграничный избирательный округ

11:09 15.04.2019
S&P подтвердило рейтинги Украины "B-/B"

S&P подтвердило рейтинги Украины "B-/B"

11:09 15.04.2019
НБУ предоставил трем банкам кредит рефинансирования на 83,8 млн грн

НБУ предоставил трем банкам кредит рефинансирования на 83,8 млн грн

11:03 15.04.2019
НБУ и Центральный банк Черногории договорились о сотрудничестве в сфере банковского надзора

НБУ и Центральный банк Черногории договорились о сотрудничестве в сфере банковского надзора

10:52 15.04.2019
НАПК приглашает для дачи пояснений о возможных админнарушениях нардепов Святаша, Бакулина и Я.Дубневича

НАПК приглашает для дачи пояснений о возможных админнарушениях нардепов Святаша, Бакулина и Я.Дубневича

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Сообщение о минировании трех отелей в Днепре оказались ложными

В Днепре "минировали" отель "Жовтневый"

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше

На Донбассе ранен украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Совет ЕС утвердил директиву об авторском праве на цифровом рынке

Землетрясение произошло на северо-западе Китая

Ветераны европейской политики призвали ЕС отвергнуть план США по Палестине

Ассанж пытался шпионить за другими странами из эквадорского посольства в Лондоне

Ночью 16 апреля в западных областях Украины ожидаются заморозки до -5°

На Харьковщине горел храм

Спасенных у берегов Мальты нелегалов распределят между странами ЕС

Помпео обвинил Россию в интервенции против Венесуэлы

Кампания по переизбранию Трампа на пост президента собрала $30 млн в первом квартале 2019 года

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА