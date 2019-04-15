События

10:56 15.04.2019

Землетрясение произошло на северо-западе Китая

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Землетрясение произошло на северо-западе Китая

Подземный толчок магнитудой 4 зафиксирован в 203 км северо-восточнее района Тутунхэ (город Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 09:59 в понедельник, имел координаты 45.26 градуса северной широты и 89.25 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".

Теги: #землетрясение #китай
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