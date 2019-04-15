События

10:52 15.04.2019

НАПК приглашает для дачи пояснений о возможных админнарушениях нардепов Святаша, Бакулина и Я.Дубневича

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НАПК приглашает для дачи пояснений о возможных админнарушениях нардепов Святаша, Бакулина и Я.Дубневича

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) пригласило для дачи пояснений относительно возможных административных правонарушений несколько народных депутатов Украины.

Как сообщается на сайте НАПК в понедельник, по признакам нарушения требований относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов приглашены в Нацагентство нардепы Дмитрий Святаш (член депутатской группы "Видродження") и Ярослав Дубневич (фракция "Блок Петра Порошенко"), оба – на 17 или 18 апреля.

По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения на 17 апреля вызван парламентарий (внефракционный) Евгений Бакулин.

Эти лица приглашены официальным письмом Нацагентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте, указали в НАПК.

Национальное агентство отметило, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

Теги: #дубневич #напк #украина #бакулин #святаш
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