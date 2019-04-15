Ветераны европейской политики призвали ЕС отвергнуть план США по Палестине

Бывшие влиятельные европейские политики призывают Брюссель не поддерживать план Вашингтона по ближневосточному урегулированию, если он не будет предполагать создания палестинского государства в границах 1967 года и с Иерусалимом в качестве столицы как и Израиля, так и Палестины.

Британская газета The Guardian публикует в понедельник письмо, которое подписали экс-премьер Франции Жан-Марк Эйро, экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, экс-глава дипломатии ЕС и бывший генсек НАТО Хавьер Солана, экс-генсек НАТО Вилли Клаас, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт, бывший глава МИД Италии Франко Фраттини, бывший премьер и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, бывший глава МИД Британии Дэвид Милибэнд, бывший глава МИД Бельгии Луи Мишель и другие политики.

"Мы верим, что Европа должна сплотиться и продвигать план, который уважает основные принципы международного права, получившие отражение в согласованных ЕС условиях решения палестино-израильского конфликта", - говорится в письме, подписанном политиками.

Так, речь идет, прежде всего, о создании государства Палестина в границах 1967 года с Иерусалимом в качестве столицы двух стран.

"Европе следует отклонить любой план, который не соответствует стандартам", - отмечается в нем.

"Мы разделяем разочарование Вашингтона относительно отсутствия успеха процесса урегулирования в прошлом, но в то же время мы убеждены в том, что план, в котором ограничиваются государственный статус Палестины, ее суверенитет, территориальная целостность и экономическая эффективность, только усугубит неудачи предыдущих миротворческих усилий", - подчеркивается в письме.

На минувших выходных газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что план мирного урегулирования между израильтянами и палестинцами не предполагает создания государства Палестина со столицей в Иерусалиме. Согласно плану Вашингтона, Палестина должна сохранить статус автономии.

Этот план был одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа, работа над ним велась сотрудниками его администрации свыше двух лет.