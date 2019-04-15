События

08:35 15.04.2019

Помпео обвинил Россию в интервенции против Венесуэлы

2 мин читать
Помпео обвинил Россию в интервенции против Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия уже осуществила незаконное вторжение в Венесуэлу.

"Россия уже осуществила интервенцию, уже осуществила. Они пошли против руководства Венесуэлы. Они вторглись туда, не имея на это права, они вмешались без разрешения. У них нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы там присутствовать, они пребывают там как враждебная сила", - заявил дипломат в интервью телеканалу Mega TV.

По его словам, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, "является законно избранным руководителем", в то время как Россия "пришла, чтобы поддержать Николаса Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ), который уже является бывшим лидером".

При этом М.Помпео подтвердил, что США не снимают с повестки дня вопрос о вооруженной интервенции против Венесуэлы.

В ответ на вопрос ведущей Андеа Аристей, остается ли военная интервенция против Венесуэлы в планах США, М.Помпео заявил: "США решительно поддерживают венесуэльский народ. Мы восстановим демократию. Мы восстановим права человека. Мы уже сделали это нашими политическими, дипломатическими средствами... Но все способы остаются в силе".

Ведущая попросила уточнить, значит ли это ответ "Да", на что М.Помпео завил: "Ответ - да".

А.Аристей спросила, готовы ли США к вооруженному вторжению в Венесуэлу, несмотря на то, что Группа Лимы выступает против этого.

Госсекретарь заявил, что он совершает в настоящее время поездку по странам Латинской Америки в поисках политического решения венесуэльской проблемы и "поддержки коллективных усилий, направленных на то, чтобы этот Николас Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ) прекратил убийства и страдания его народа".

Ведущая продолжала настаивать на получении более четко ответа, спросив: "Вы хотите провести эту военную операцию даже в том случае, если не получите одобрения со стороны Совета Безопасности ООН?"

При этом она дополнила вопрос, напомнив, что так США поступили в Ираке.

"Не знаю, сколько раз я могу отвечать на этот вопрос. Мы четко дали понять, что нашей целью является убедить Мадуро, что для него настало время, когда он должен уйти", - сказал М.Помпео, добавив, что "уже ответил на этот вопрос четырежды".

Он сказал: "Наша работа направлена на поиск политического, дипломатического решения, на спасение народа Венесуэлы от кубинцев и русских, на прекращение времени правления Мадуро".

Теги: #венесуэла #сша #госсекретарь #россия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:49 15.04.2019
Кампания по переизбранию Трампа на пост президента собрала $30 млн в первом квартале 2019 года

Кампания по переизбранию Трампа на пост президента собрала $30 млн в первом квартале 2019 года

23:51 14.04.2019
Белый дом подтверждает, что рассматривает возможность отправки нелегалов в "города-убежища", где сильны сторонники Демпартии

Белый дом подтверждает, что рассматривает возможность отправки нелегалов в "города-убежища", где сильны сторонники Демпартии

05:06 14.04.2019
США и Китай близки к завершению переговоров по торговому соглашению – Мнучин

США и Китай близки к завершению переговоров по торговому соглашению – Мнучин

22:14 13.04.2019
В США успешно испытан гигантский самолет Stratolaunch для запуска космических ракет

В США успешно испытан гигантский самолет Stratolaunch для запуска космических ракет

02:14 13.04.2019
Посольство США в Украине одобрило упрощение пересечения линии разграничения на Донбассе

Посольство США в Украине одобрило упрощение пересечения линии разграничения на Донбассе

22:37 12.04.2019
США внесли в санкционный список из-за Венесуэлы 4 компании и 9 принадлежащих им танкеров

США внесли в санкционный список из-за Венесуэлы 4 компании и 9 принадлежащих им танкеров

20:19 12.04.2019
Экс-главу военной разведки Венесуэлы арестовали в Мадриде по запросу США

Экс-главу военной разведки Венесуэлы арестовали в Мадриде по запросу США

19:39 12.04.2019
Работавший с Трампом политконсультант Паттен получил условный срок за незаконное лоббирование украинской партии "Оппозиционный блок"

Работавший с Трампом политконсультант Паттен получил условный срок за незаконное лоббирование украинской партии "Оппозиционный блок"

19:37 12.04.2019
Нацсовет по телерадиовещанию просит Viasat из группы "1+1" ограничить доступ к российским телеканалам

Нацсовет по телерадиовещанию просит Viasat из группы "1+1" ограничить доступ к российским телеканалам

19:00 12.04.2019
ЕС может обложить новыми пошлинами товары американского экспорта на 10,2 млрд евро

ЕС может обложить новыми пошлинами товары американского экспорта на 10,2 млрд евро

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Сообщение о минировании трех отелей в Днепре оказались ложными

В Днепре "минировали" отель "Жовтневый"

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше

На Донбассе ранен украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Японская TEPCO приступила к извлечению топливных стержней оплавленных реакторов АЭС "Фукусима-1"

Совет ЕС утвердит обновленную газовую директиву Евросоюза

На Донбассе местным жителям доставили гуманитарную помощь

Спецпосланник ООН по Сирии назвал значительными переговоры с главой сирийского МИД

Пограничники задержали в пункте "Чонгар" боевика-беглеца из ОРДЛО

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии

Сообщение о минировании трех отелей в Днепре оказались ложными

На парламентских выборах в Финляндии лидируют социал-демократы с 18,9% голосов - предварительные данные избиркома

В Днепре "минировали" отель "Жовтневый"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА