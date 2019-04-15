За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом один раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение, ранение получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

"Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз обстреляли позиции ООС: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - дважды в районе Водяного; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Невельского; из автоматических станковых гранатометов - вблизи Широкино; из станковых противотанковых гранатометов - в окрестностях Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ пять раз обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82-мм, - вблизи Золотое-4; из противотанковых ракетных комплексов - вблизи Крымского; дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Новотошковского; из автоматических станковых гранатометов - в районе Новолуганского.

В сводке отмечено, что ни один обстрел боевиков не остался без адекватного ответа сил ООС.

По данным украинской разведки, 14 апреля четыре боевика было уничтожено, трое - ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано", – подчеркнули в штабе ООС.