События

06:33 15.04.2019

Японская TEPCO приступила к извлечению топливных стержней оплавленных реакторов АЭС "Фукусима-1"

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Японская TEPCO приступила к извлечению топливных стержней оплавленных реакторов АЭС "Фукусима-1"

Токийская энергетическая компания TEPCO начала вывоз ядерного топлива в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", поврежденной в результате землетрясения и цунами 2011 года, сообщает Mainichi Shimbun.

TEPCO заявила, что планирует вывезти семь неизрасходованных топливных стержней из бассейна реактора, где хранятся в общей сложности 566 отработанных и неизрасходованных топливных стержней, и передать их в другой бассейн хранения на территории в конце этого месяца.

По словам оператора, начало работ было отложено более чем на четыре года из-за серии неисправностей устройств, необходимых для работы, и высокого уровня излучения.

После проверки первой партии из семи каркасов стержней в июне работы по их извлечению будут продолжены.

Работы в третьем реакторе планируется завершить к концу марта 2021, а в первом и втором - в 2023 году.

В общей сложности 1 тыс. 573 топливных стержня, включая неизрасходованные, находятся в бассейнах хранения трех поврежденных реакторов. Большое количество отработавшего топлива является огромным препятствием для утилизации поврежденных реакторов, поскольку они генерируют тепло и высокие уровни радиации в течение длительного времени.

В 2014 году TEPCO завершила работы по удалению топлива в бассейне блока №4.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое спровоцировало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к масштабной аварии.

Волны затопили четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывели из строя систему охлаждения их реакторов, что привело к серии взрывов водорода и плавлению ядерного топлива в активной зоне.

Неподготовленность к ситуации привела к тому, что были допущены серьезные ошибки, как на самой станции, так и в организации эвакуации населения. До сих пор в населенных пунктах вблизи станции запрещено проживание. Полная ликвидация последствий аварии, как полагают, займет около 40 лет.

Теги: #япония #топливо #фукусима #извлечение
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