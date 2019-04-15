На Донбассе местным жителям доставили гуманитарную помощь

На Донбассе местным жителям раздали гуманитарную помощь, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

"Военнослужащие группы гражданско-военного сотрудничества из состава Объединенных сил доставили гуманитарную помощь жителям населенных пунктов Екатериновка и хутор Вольный, находящихся на линии соприкосновения", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

В информации отмечается, что жители получили наборы, в которых было сало, мясо, масло, мука, консервы и чай. Семьи, у которых есть дети, получили пакеты, сформированные в зависимости от того, какого возраста ребенок. Также людям раздали свежую прессу и армейские пайки.

"Также в этот день к Вольному и Екатериновке прибыли и медики. Они осмотрели местных и выдали им медикаменты. Именно для проведения гуманитарной акции военнослужащие Объединенных сил запросили режим тишины", – подчеркнули в штабе.