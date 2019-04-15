События

01:32 15.04.2019

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии

2 мин читать
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии

По предварительным данным, победителем на прошедших в воскресенье парламентских выборах в Финляндии стала Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ).

После подсчета 99,9% голосов избирателей, она завоевала 40 депутатских мандатов из 200 в эдускунта, как звучит по-фински национальное собрание страны и увеличила представительство в нем на 6 мест по сравнению с предыдущими выборами 2015 года, сообщила избирательная комиссия. Социал-демократы смогли преодолеть некоторый спад популярности, сопровождавший их последние годы. Так, на выборах 2011 года они были вторыми, на выборах 2015 года четвертыми.

На второе место с минимальным отставанием в десятые процента вышла партия "Истинные финны", которые позиционируются как националистическая, евроскептическая, социально-консервативная партия, активно выступающая за сокращение притока мигрантов. Несмотря на то, что в 2017 году партия раскололась на две политические организации, она сумела под руководством нового руководителя, депутата Европарламента Юсси Халла-ахо (Jussi Halla-aho) даже увеличить число депутатских мест на одно и получить 39 мандатов. Сам председатель Ю.Халла-ахо стал рекордсменом по числу полученных голосов избирателей: более 30 тыс. голосов.

Третье место взяла Коалиционная партия (38) мандатов. На четвертом партия Центра премьер-министра Юхи Сипиля (Juha Sipila, 31 мандат). Партия потеряла 18 мандатов и Ю.Сипиля признал, что центристы оказались главными проигравшими на этих выборах.

Как успех расценивают обозреватели результаты "Зеленых" и Союза левых сил (СЛС). "Зеленые" получили 20 мандатов и увеличили свое представительство в парламенте на 5 депутатских мест. Это рекорд за всю историю партии. У СЛС эти показатель соответственно 16 и 4. Успех партий приписывают притоку в них женщин и молодежи.

Ни одна партия не набрала больше двадцати процентов голосов избирателей. Это первый случай в финской истории. Рекордным будет представительство женщин в новом составе парламента: их будет 47% всего депутатского корпуса.

В выборах в национальное собрание Финляндии участвовали 9 представленных в парламенте партий и 10 не представленных. Голосование проходило на материке в 13 избирательных округах по партийным спискам при пропорциональном представительстве в каждом округе, а также на Аландских островах, где создан отдельный избирательный округ с фиксированным представительством (1 мандат). За это место боролись три избирательных блока Аландских островов.

В ходе предварительного голосования было отдано свыше 1,5 млн голосов. По данным Минюста, явка составила 36,1%. Это еще один рекордный показатель для страны.

Теги: #финляндия #выборы #парламент #итоги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:43 15.04.2019
Провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф - полиция

Провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф - полиция

22:39 14.04.2019
На парламентских выборах в Финляндии лидируют социал-демократы с 18,9% голосов - предварительные данные избиркома

На парламентских выборах в Финляндии лидируют социал-демократы с 18,9% голосов - предварительные данные избиркома

19:56 14.04.2019
Гройсман: я готов к парламентским выборам

Гройсман: я готов к парламентским выборам

19:53 14.04.2019
Порошенко уверен, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников

Порошенко уверен, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников

19:52 14.04.2019
Гройсман: я готов к парламентским выборам

Гройсман: я готов к парламентским выборам

19:36 14.04.2019
Порошенко уверен, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников

Порошенко уверен, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников

17:41 14.04.2019
У Зеленского отмечают, что пока рано говорить о возможном роспуске парламента, и такие решения должны быть только по закону и в интересах общества

У Зеленского отмечают, что пока рано говорить о возможном роспуске парламента, и такие решения должны быть только по закону и в интересах общества

16:05 14.04.2019
Порошенко спел в адрес непришедшего на дебаты Зеленского шутливую народную песню "Ти ж мене пiдманула"

Порошенко спел в адрес непришедшего на дебаты Зеленского шутливую народную песню "Ти ж мене пiдманула"

15:56 14.04.2019
Порошенко: То, что Зеленский не поясняет его поддержку со стороны российских и сбежавших в РФ политиков - это неуважение к избирателям

Порошенко: То, что Зеленский не поясняет его поддержку со стороны российских и сбежавших в РФ политиков - это неуважение к избирателям

15:45 14.04.2019
Порошенко заявляет, что не проводит встреч с Медведчуком

Порошенко заявляет, что не проводит встреч с Медведчуком

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сообщение о минировании трех отелей в Днепре оказались ложными

В Днепре "минировали" отель "Жовтневый"

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше

На Донбассе ранен украинский военный

В г.Днепр эвакуировали людей из зданий аэропорта и двух ТЦ после сообщений о минировании - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Белый дом подтверждает, что рассматривает возможность отправки нелегалов в "города-убежища", где сильны сторонники Демпартии

Сообщение о минировании трех отелей в Днепре оказались ложными

В Днепре "минировали" отель "Жовтневый"

В Днепре все четыре сообщения о минировании оказались ложными

Звонки о минировании Днепровского аэропорта и торгового центра "Пассаж" были ложными, минирован еще один магазин

Безопасность во время выступления Порошенко на НСК "Олимпийский" обеспечивало около 15 тыс. правоохранителей – СБУ

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше

На Донбассе ранен украинский военный

В г.Днепр эвакуировали людей из зданий аэропорта и двух ТЦ после сообщений о минировании - ГСЧС

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Китае

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА