В Днепре "минировали" отель "Жовтневый"

После сообщения о ложном минировании четырех объектов в Днепре, поступило пятое сообщение о минировании отеля в центре города, сообщили в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В Днепре за воскресенье поступило пять сообщений о минировании различных объектов, в 20.49 было сообщено о минировании отеля "Жовтневый" на площади Шевченко, 4А", – сказано в сообщении пресс-службе ведомства в воскресенье вечером.

Как сообщалось, весь персонал и пассажиры, находившиеся в здании аэропорта г.Днепр были эвакуированы после поступления анонимного сообщения о минировании в 16.10 воскресенья.

В 16.19 поступили сообщения о минировании зданий торгового центра "Пассаж" и торгово-развлекательного центра "Караван", оттуда также были эвакуированы люди.

В 18.49 поступило сообщение о минировании магазина "АШАН" в торговом центре "Дафи".

В 20.35 в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области сообщили о ложном минировании всех четырех объектов.