В Днепре все четыре сообщения о минировании оказались ложными

Все четыре сообщения о минировании аэропорта в г.Днепр, а также трех торговых центров оказались ложными, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"Минирование торгово-развлекательного центра "Караван" и магазина "АШАН" в торговом центре "Дафи" оказались ложными", – сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье вечером.

Также ранее не подтвердилось сообщение о минировании Днепровского аэропорта и торгового центра Пассаж.

Как сообщалось, весь персонал и пассажиры, находившиеся в здании аэропорта г.Днепр были эвакуированы после поступления анонимного сообщения о минировании в 16.10.

В 16.19 поступили сообщения о минировании зданий торгового центра "Пассаж" и торгово-развлекательного центра "Караван", оттуда также были эвакуированы люди.

В 18.49 поступило сообщение о минировании магазина "АШАН" в торговом центре "Дафи".