Двое украинцев погибли в ДТП в Польше

В результате ДТП в Польше погибли двое граждан Украины, двое грузин получили травмы, сообщает "Польское радио".

"Два человека погибли, а двое других получили ранения в результате ДТП, произошедшего в ночь с субботы на воскресенье у Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве в северо-восточной Польше. Автомобилем, который разбился о дерево, путешествовали граждане Украины и Грузии", – говорится в сообщении на сайте интернет-издания в воскресенье.

По информации польской полиции, легковой автомобиль, которым путешествовали четыре человека, врезался в придорожное дерево. Авария произошла на дороге № 591 с.Ружанкы к Воплавкам (Różanka - Wopławkи).

Двое пассажиров - граждане Украины в возрасте 23 и 30 лет - погибли на месте. Водитель и третий пассажир, граждане Грузии, получили травмы.

"Погибли пассажиры, сидевшие на правой стороне автомобиля. Тот, кто был рядом с водителем, был прикреплен ремнями безопасности, а пассажир с заднего сиденья, вероятно, не был застегнут ремнем безопасности", - цитирует издание представительницу полиции в Кентшине Монику Данеляк.

Вместе с тем, капитан пожарных Камиль Ґольон отметил, что "сила удара в дерево была настолько велика, что двигатель выпал и лежал на расстоянии 12 метров. Он все еще горел, когда прибыли пожарные".

Обстоятельства трагедии изучает полиция под надзором районной прокуратуры Кентшина. У водителя взяли кровь, чтобы проверить, был ли он трезв.