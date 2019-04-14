События

18:09 14.04.2019

На Донбассе ранен украинский военный

1 мин читать
На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе ранен украинский военный

Киев. 14 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в воскресенье, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в пятницу.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке по состоянию на 18:00.

С начала суток боевики нарушили режим прекращения огня четыре раза, открывали огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции Объединенных сил дважды: из станковых противотанковых гранатометов - в районе г.Авдеевка, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе с.Водяное Новоазовского района Донецкой области.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования открывали огонь по позициям Объединенных сил также дважды: из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области, из автоматических станковых гранатометов - возле пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

Теги: #всу #оос #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:17 14.04.2019
Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

18:54 13.04.2019
Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

18:24 13.04.2019
Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

15:25 13.04.2019
В Одессу прибыла партия боевых машин "Hummer" из США – Минобороны

В Одессу прибыла партия боевых машин "Hummer" из США – Минобороны

13:56 13.04.2019
Противник несет потери каждый день и отодвинулся от линии столкновения

Противник несет потери каждый день и отодвинулся от линии столкновения

08:51 13.04.2019
В ВСУ вскоре появится новая награда

В ВСУ вскоре появится новая награда

07:41 13.04.2019
За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще двое ранены

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще двое ранены

18:56 12.04.2019
Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, погибших и раненых нет

Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, погибших и раненых нет

15:46 12.04.2019
Меркель считает, что "Нормандский формат" себя оправдал и эти переговоры следует продолжать

Меркель считает, что "Нормандский формат" себя оправдал и эти переговоры следует продолжать

07:20 12.04.2019
За минувшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военнослужащий, еще 8 ранены

За минувшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военнослужащий, еще 8 ранены

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В г.Днепр эвакуировали людей из зданий аэропорта и двух ТЦ после сообщений о минировании - ГСЧС

Порошенко намерен ждать Зеленского на дебаты в "Олимпийском" до 15:00

В начале недели на северо-западе Украины ожидаются ночные заморозки

С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз – Порошенко

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В г.Днепр эвакуировали людей из зданий аэропорта и двух ТЦ после сообщений о минировании - ГСЧС

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Китае

МИД Судана призывает международное сообщество поддержать военные власти страны

Ассанж готов сотрудничать со шведским следствием в случае возобновления расследования – адвокат

Полиция Киева получила еще несколько сообщений о минировании объектов в центре столицы

Порошенко намерен ждать Зеленского на дебаты в "Олимпийском" до 15:00

Полиция проверяет информацию о минировании ТЦ и Майдана Независимости в Киеве

Порошенко: Борды с Путиным утверждают одно - мы не дадим ему шансов на успех в Украине

Бои за Триполи унесли жизни более 120 человек - ВОЗ

В Черниговской области пограничники задержали нелегальных лесорубов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА