В г.Днепр эвакуировали людей из зданий аэропорта и двух ТЦ после сообщений о минировании - ГСЧС

Весь персонал и пассажиры, находившиеся в здании аэропорта г.Днепр, эвакуированы в воскресенье после поступления анонимного сообщения о минировании, сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Позже также поступили сообщения о минировании зданий торгового центра "Пассаж" и торгово-развлекательного центра "Караван", оттуда также были эвакуированы люди.

По данным облуправления ГСЧС, сообщение о минировании аэропорта поступило в 16.10 среды, о минировании ТЦ "Пассаж" - в 16.19, и в 16.35 – о минировании ТРЦ "Караван". Их помещений проведена эвакуация, в них работают взрывотехники.