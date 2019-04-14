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17:08 14.04.2019

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Китае

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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Китае

На территории Китая в воскресенье в 17:20 алматинского времени произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения находился в 369 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 11.9. Координаты эпицентра: 44.32 градуса северной широты, 81.22 градуса восточной долготы. Глубина эпицентра - 25 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечается в сообщении сейсмологов.

Теги: #землетрясение #китай
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