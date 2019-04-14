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15:28 14.04.2019

Полиция Киева получила еще несколько сообщений о минировании объектов в центре столицы

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Полиция Киева получила еще несколько сообщений о минировании объектов в центре столицы

Правоохранители на протяжении часа в воскресенье получили еще несколько сообщений о минировании в центре Киева – речь идет о четырех гостиницах, международном центре современного искусства и торговом центре.

"Правоохранители проверяют четыре гостиницы на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также международный центр современного искусства и торговый центр на улице Бассейной", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На указанные адреса отправились специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции. События должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции.

Ранее в воскресенье в полицию поступило сначала сообщение о минировании торгового центра, а спустя час – Майдана Независимости в центре Киева.

Теги: #киев #минирование #полиция
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Интерфакс-Украина
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