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14:47 14.04.2019

Порошенко намерен ждать Зеленского на дебаты в "Олимпийском" до 15:00

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Порошенко намерен ждать Зеленского на дебаты в "Олимпийском" до 15:00

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко будет ждать в течение 45 минут другого кандидата Владимира Зеленского на дебаты в помещении НСК "Олимпийский".

"40 минут, даже 45 – до 15:00 – мы ждем господина Зеленского. Владимир Александрович, я твердо уверен, что Вы сейчас нас смотрите. Я надеюсь, Вы уже вернулись из Парижа, отдохнули и с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии – к дебатам", - сказал П.Порошенко на НСК "Олимпийский" в центре Киева в воскресенье, куда он прибыл для дебатов с В.Зеленским.

Действующий глава государства отметил, что 40 минут достаточное время для того, чтобы прибыть на стадион из любой точки Киева.

Поскольку до 15:00 П.Порошенко ждет прибытия В.Зеленского, в настоящее время глава государства общается с представителями СМИ.

Он напомнил, что участие в телевизионных дебатах в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) является не желанием, а обязанностью кандидатов в президенты согласно закону, и выразил надежду на то, что В.Зеленский присоединиться к нему для дебатов 19 апреля.

"Я точно 19-го в 20:00 буду на Общественном", - сказал П.Порошенко, добавив, что это не спортивное состязание и не шоу, а "серьезное мероприятие", в котором должны участвовать оба претендента на пост главы государства.

Теги: #зеленский #дебаты #порошенко #олимпийский
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