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14:46 14.04.2019

Полиция проверяет информацию о минировании ТЦ и Майдана Независимости в Киеве

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Полиция проверяет информацию о минировании ТЦ и Майдана Независимости в Киеве

В полицию в воскресенье поступило сначала сообщение о минировании торгового центра (ТЦ), а спустя час – Майдана Независимости в центре Киева. Профильные службы проверяют эту информацию.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, по указанным адресом работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, патрульные и следственно-оперативная группа района. Из помещения ТЦ эвакуировали посетителей и сотрудников (около 1500 человек). Правоохранители проводят тщательную проверку объектов и прилегающую территорию.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После завершения проверки будет дана правовая квалификация.

Теги: #киев #майдан #минирование #тц #полиция
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