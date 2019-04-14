Порошенко: Борды с Путиным утверждают одно - мы не дадим ему шансов на успех в Украине

Агитационные борды с изображением президента РФ Владимира Путина демонстрируют, что украинцы не дадут В.Путину шансов реализовать свои планы в Украине, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Эти борды утверждают только одно: мы не дадим господину Путину шансов на его успех", - сказал П.Порошенко в воскресенье, общаясь с прессой на НСК "Олимпийский" в ходе ожидания возможного прибытия кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.

Президент подчеркнул, что никоим образом не отождествляет В.Путина и В.Зеленского. "Я никоим образом не говорил, не говорю и не буду говорить о знаке равенства между Путиным и Зеленским. Это не так", - отметил он.

При этом П.Порошенко напомнил слова В.Путина о том, что "для него любой президент, кроме Порошенко, является его мечтой". "Поэтому Украина нуждается в сильном президенте, опытном, решительном президенте, у которого есть доверие народа, полученное на президентских выборах", - сказал глава государства.

По его мнению, В.Путин в настоящее время "умышленно подвесил вопрос освобождения наших заложников, освобождения наших военных". "Чего он ждет? Одной вещи – выборов, стремится, дай боже, чтобы сменился Порошенко", - сказал президент Украины.

Как сообщалось, несколько дней назад в Украине появились борды с изображенными на темном фоне профилями П.Порошенко и В.Путина, которые смотрят друг на друга. Такое же изображение с подписью "21 апреля выбирай!" было размещено на обложке бесплатной газеты, напечатанной тиражом 4 млн экземпляров ООО "ГК Статус Инвест Инжиниринг". В газете указано, что заказчиком печати является кандидат на пост президента Украины П.Порошенко.

В ответ на это советник министра обороны Украины Юрий Бирюков на своей странице в соцсети Фейсбук написал, что позиция П.Порошенко заключается именно в том, что страну надо защищать от В.Путина.