События

13:11 14.04.2019

Бои за Триполи унесли жизни более 120 человек - ВОЗ

1 мин читать
Бои за Триполи унесли жизни более 120 человек - ВОЗ

В районе Триполи 121 человек погиб с начала наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара на столицу Ливии, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Еще 561 человек получил ранения.

В ВОЗ также сообщили, что направляют дополнительный персонал в Триполи и медикаменты. В организации осудили неоднократные атаки против сотрудников служб здравоохранения и их транспорта, зафиксированные в этом районе.

В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН ранее сообщили, что более 13,5 тыс. человек были вынуждены бежать из-за боев у Триполи.

4 апреля командующий ЛНА Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.

Теги: #бои #ливия #жертвы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:22 12.04.2019
Саудовская Аравия предлагала Хафтару профинансировать операцию по захвату Триполи - СМИ

Саудовская Аравия предлагала Хафтару профинансировать операцию по захвату Триполи - СМИ

07:43 12.04.2019
Три человека погибли, один пострадал при пожаре в строительном вагончике в Запорожье

Три человека погибли, один пострадал при пожаре в строительном вагончике в Запорожье

12:21 09.04.2019
Погиб человек в результате пожаров в экосистемах на Харьковщине, повреждены 8 построек

Погиб человек в результате пожаров в экосистемах на Харьковщине, повреждены 8 построек

13:11 08.04.2019
Женщина получила осколочные ранения во время уборки на кладбище в Донецкой области

Женщина получила осколочные ранения во время уборки на кладбище в Донецкой области

06:56 08.04.2019
Помпео потребовал от ливийского маршала прекратить наступление на столицу Ливии

Помпео потребовал от ливийского маршала прекратить наступление на столицу Ливии

23:13 07.04.2019
Силы Хафтара заявили о нанесении первого авиаудара по пригороду Триполи, правительственные войска объявили о контрнаступлении

Силы Хафтара заявили о нанесении первого авиаудара по пригороду Триполи, правительственные войска объявили о контрнаступлении

17:27 07.04.2019
США вывели свои войска из Ливии из-за осложнения ситуации в стране

США вывели свои войска из Ливии из-за осложнения ситуации в стране

09:14 07.04.2019
В Кривом Роге на пожаре в жилом доме пострадали шестеро человек, трое из них погибли

В Кривом Роге на пожаре в жилом доме пострадали шестеро человек, трое из них погибли

16:22 06.04.2019
Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи

Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи

12:14 06.04.2019
Несовершеннолетний водитель насмерть сбил двух девушек в Киевской области и скрылся с места ДТП

Несовершеннолетний водитель насмерть сбил двух девушек в Киевской области и скрылся с места ДТП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В начале недели на северо-западе Украины ожидаются ночные заморозки

С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз – Порошенко

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Лондоне, при задержании полиция открыла огонь по авто злоумышленника

В Украину из Германии прибыла грамота Петра I, датированная 1708г.

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черниговской области пограничники задержали нелегальных лесорубов

В начале недели на северо-западе Украины ожидаются ночные заморозки

Отец Ассанжа призывает экстрадировать сына на родину в Австралию

В Хмельницком по подозрению в разбойном нападении задержана банда вымогателей - полиция

Ночью 15 апреля в западных и северных регионах Украины ожидаются заморозки – ГСЧС

С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз – Порошенко

Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Украинцы пытались вывезти в Беларусь 800 кг сала на телегах, запряженных лошадьми – Госпогранслужба

В Николаеве разоблачена сеть наркоторговцев - ГБР

США и Китай близки к завершению переговоров по торговому соглашению – Мнучин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА