В начале недели на северо-западе Украины ожидаются ночные заморозки

В ближайшие сутки, 15 апреля, северо-западная часть Украины останется в довольно холодной и сухой воздушной массе, остальная территория - в более теплом и влажном воздухе, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях в понедельник - без осадков; ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 6-11° тепла; в Карпатах ночью сильные заморозки в воздухе 1-6°, температура днем около 0°.

В северных и Черкасской областях без существенных осадков, температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5° (в Винницкой, Житомирской и Киевской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°), температура днем 7-12° тепла.

На остальной территории дожди, в Крыму и Приазовье местами значительные дожди; температура ночью 3-8° тепла, в Приазовье местами 9-11°, днем 10-15°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, центральных и северных областях местами порывы 15-18 м/с.

В Киеве - без существенных осадков, ночью сильные заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 15 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 24,2 градусов тепла в 2018 году, а самая низкая – ночью на отметке 4,2 градусов мороза в 1928 году.

Во вторник, 16 апреля, в Украине временами дожди, в западных областях местами с мокрым снегом, лишь ночью на западе страны без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°; в западных областях ночью сильные заморозки 0-4°, температура днем 4-9° тепла.

В Киеве 16 апреля временами дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.