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10:13 14.04.2019

Ночью 15 апреля в западных и северных регионах Украины ожидаются заморозки – ГСЧС

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Ночью 15 апреля в западных и северных регионах Украины ожидаются заморозки – ГСЧС

Ночью 15 апреля в западных и северных регионах Украины ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 15 апреля в западных, Житомирской, Киевской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°, (ІІ уровень опасности, оранжевый), в Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье утром.

 

Теги: #гсчс #заморозки #украина
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Интерфакс-Украина
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