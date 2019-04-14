Ночью 15 апреля в западных и северных регионах Украины ожидаются заморозки – ГСЧС

Ночью 15 апреля в западных и северных регионах Украины ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 15 апреля в западных, Житомирской, Киевской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°, (ІІ уровень опасности, оранжевый), в Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье утром.