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09:25 14.04.2019

С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз – Порошенко

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С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз – Порошенко

 С 14 апреля граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только загранпаспорт - биометрический или небиометрический" – написал П.Порошенко, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Теги: #президент #украина #путишествие
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