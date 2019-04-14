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08:29 14.04.2019

"Нацкорпус" и "Нацдружины" не намерены проводить никаких акций 14 апреля во время пребывания Порошенко на "Олимпийском" - Билецкий

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"Нацкорпус" и "Нацдружины" не намерены проводить никаких акций 14 апреля во время пребывания Порошенко на "Олимпийском" - Билецкий

Лидер партии "Национальный корпус", народный депутат Украины Андрей Билецкий заявляет, что ни его политическая сила, ни общественная организация "Национальные дружины" не намерены проводить никаких акций 14 апреля, когда президент Петр Порошенко намерен проводить предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский".

"14 апреля в 14 часов Петр Порошенко намерен дебатировать на НСК "Олимпийский". По нашей информации, администрация президента и СБУ с целью срыва выборов готовят силовые провокации, в которых намерены обвинить "Национальный корпус" и "Национальные дружины". Заранее заявляем: ни "Национальный корпус", ни "Национальные дружины", ни тем более полк "Азов" или любые другие связанные с нами организации не будут участвовать в акциях во время дебатов президента с самим собой", - приводит его слова официальный сайт партии.

А.Билецкий отметил, что "Нацкорпус" не видит смысла требовать чего-то от П.Порошенко.

При этом он подчеркнул, что партия не намерена прекращать проведение акций с требованием наказать лиц, которые разворовывают оборонную отрасль Украины.

"Мы будем требовать привлечения к ответственности не только Свинарчуков, но и Порошенко за коррупцию в армии уже у новой власти после президентских выборов", - указал А.Билецкий.

Теги: #нацкорпус #олимпийский #порошенко #украина
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