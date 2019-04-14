Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 14 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, кроме этого четыре раза применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение (минометы калибра 120 мм - 2 раза, минометы калибра 82 мм - 2 раза)…Потерь среди личного состава Объединенных сил нет" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск 11 раз: из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Новотроицкое; из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенного пункта Авдеевка; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - четыре раза в районе населенного пункта Авдеевка; из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды в районе населенного пункта Пески; из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Лебединское" - - отметили в штаб ООС.

Кроме того, обстрелам подверглись населенные пункты Новоолександровка и Южное.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки двое боевиков НВФ были уничтожены, пятеро - получили ранения.