В Николаеве разоблачена сеть наркоторговцев - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, совместно с сотрудниками Госпогранслужбы и Национальной полиции разоблачили сеть наркоторговцев, сбывающих наркотические вещества среди военнослужащих-пограничников.

"Следователи теруправления ГБР в Николаеве задержали солдата, у которого изъяли наркотические и психотропные вещества. По результатам расследования, проведенного следователями ГБР, в суд было направлено обвинительное заключение в отношении военнослужащего по подозрению в хранении и сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины)" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в субботу.

По словам следователей ГБР наркотические вещества военнослужащие закупали у членов преступной организации, которая занималась распространением наркотических веществ на территории Одесской области. Также следователи установили, что в течение нескольких месяцев в указанной преступной группы покупала наркотики женщина-военнослужащий В дальнейшем, во время дежурства, она беспрепятственно проносила указанные вещества на территорию пограничного отряда и продавала их коллегам-военнослужащим. Женщина заказывала наркотические вещества через социальную сеть "Инстаграм" и получала их в почтовом отделении, для конспирации указывая номер телефона и данные другого человека.

"Сразу после получения очередного такого заказа, военнослужащего задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. У нее изъяли пакет с таблетками розового цвета и пакет с желтым порошкообразным веществом. Все эти вещества направлены на экспертизу" – отметили в ГБР.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, готовят задержанной сообщение о подозрении в незаконном сбыте наркотических веществ, совершенном группой лиц (ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины)" – подытожили в ГБР.