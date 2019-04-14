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05:06 14.04.2019

США и Китай близки к завершению переговоров по торговому соглашению – Мнучин

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США и Китай близки к завершению переговоров по торговому соглашению – Мнучин

Власти США и КНР близки к тому, чтобы приступишь к финальной части переговоров по торговому соглашению, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы надеемся, что приближаемся к финальному раунду для решения вопросов", - приводят его слова американские СМИ.

Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдёт" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.

Теги: #сша #торговля #китай
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