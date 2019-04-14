События

03:56 14.04.2019

В харьковскую полицию поступило 37 сообщений о нарушениях на выборах, из них две трети не подтвердилось

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 Харьковская полиция проверяет информацию о незаконной агитации против одного из кандидатов в президенты.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, к правоохранителям поступила информация о том, что на одной из станций метро раздают газеты с агиматериалами против кандидата, что, по мнению заявителя, является незаконным.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили 20-летнего мужчину, у которого было изъято 100 экземпляров газет с агитационной информацией против определенного кандидата... По мнению заявителя, агитация незаконна. Так ли это, будет устанавливаться в ходе проверки. Агитатора не задерживали. Его только опросили", - сказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникаций корреспонденту агентства Интерфакс-Украина, в изъятых газетах были выходные данные.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.

С 1 апреля полиция зарегистрировала 37 обращений граждан, связанных с избирательным процессом на территории Харьковской области. По 23 обращениям признаков уголовных или административных правонарушений не выявлено. Рассмотрение еще 14 сообщений продолжается.

Теги: #украниа #полиция #выборы #харьковская
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