События

01:04 14.04.2019

На парковке возле Национальной филармонии Украины неизвестный в балаклаве сжег два автомобиля - полиция

1 мин читать

На парковке возле здания Национальной филармонии Украины неизвестный в балаклаве сжег два припаркованных автомобиля, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"По словам свидетелей, к транспортному средству подбежал неизвестный в балаклаве, который был одет в светлую куртку и джинсы. Мужчина бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей. В результате огнем повреждены две машины. В результате происшествия никто не пострадал" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в субботу вечером.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Продолжаются следственные действия.

Теги: #киев #украина #поджог #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:15 13.04.2019
Денисова едет в Москву для присутствия на судебных заседаниях военнопленных украинских моряков

Денисова едет в Москву для присутствия на судебных заседаниях военнопленных украинских моряков

21:11 13.04.2019
Судебное заседание по делу Савченко-Рубана перенесли на понедельник - адвокат

Судебное заседание по делу Савченко-Рубана перенесли на понедельник - адвокат

19:54 13.04.2019
Партия "Люди важливi" будет участвовать в парламентских выборах – Гусовский

Партия "Люди важливi" будет участвовать в парламентских выборах – Гусовский

18:50 13.04.2019
Полиция не считает терактом инцидент у посольства Украины в Лондоне

Полиция не считает терактом инцидент у посольства Украины в Лондоне

18:39 13.04.2019
Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно – спикер штаба Зеленского

Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно – спикер штаба Зеленского

18:24 13.04.2019
Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

13:57 13.04.2019
Залогом развития НАТО является способность адаптироваться к новым вызовам, отмечают в Альянсе

Залогом развития НАТО является способность адаптироваться к новым вызовам, отмечают в Альянсе

12:06 13.04.2019
Возле посольства РФ в Киеве разорвало высоковольтный кабель "Укрзализныци"

Возле посольства РФ в Киеве разорвало высоковольтный кабель "Укрзализныци"

08:51 13.04.2019
В ВСУ вскоре появится новая награда

В ВСУ вскоре появится новая награда

08:45 13.04.2019
Изменен ряд троллейбусных маршрутов в Киеве на время демонтажа железобетонных конструкций Шулявского путепровода

Изменен ряд троллейбусных маршрутов в Киеве на время демонтажа железобетонных конструкций Шулявского путепровода

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Лондоне, при задержании полиция открыла огонь по авто злоумышленника

В Украину из Германии прибыла грамота Петра I, датированная 1708г.

В Венгрии 39 украинцев оштрафовали за подделку документов при получении гражданства, еще 12 получили условные сроки

В Одессу прибыла партия боевых машин "Hummer" из США – Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

В Финляндии пройдут парламентские выборы

В США успешно испытан гигантский самолет Stratolaunch для запуска космических ракет

Полиция не считает терактом инцидент у посольства Украины в Лондоне

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

В Украину из Германии прибыла грамота Петра I, датированная 1708 годом

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Лондоне, при задержании полиция открыла огонь по авто злоумышленника

В Украину из Германии прибыла грамота Петра I, датированная 1708г.

В Венгрии 39 украинцев оштрафовали за подделку документов при получении гражданства, еще 12 получили условные сроки

В Лисичанске от взрыва на желатиновом заводе погибла работница

В Одессу прибыла партия боевых машин "Hummer" из США – Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА