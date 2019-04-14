На парковке возле Национальной филармонии Украины неизвестный в балаклаве сжег два автомобиля - полиция

На парковке возле здания Национальной филармонии Украины неизвестный в балаклаве сжег два припаркованных автомобиля, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"По словам свидетелей, к транспортному средству подбежал неизвестный в балаклаве, который был одет в светлую куртку и джинсы. Мужчина бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей. В результате огнем повреждены две машины. В результате происшествия никто не пострадал" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в субботу вечером.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Продолжаются следственные действия.