События

23:15 13.04.2019

Денисова едет в Москву для присутствия на судебных заседаниях военнопленных украинских моряков

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Денисова едет в Москву для присутствия на судебных заседаниях военнопленных украинских моряков

 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова совершит рабочий визит в Москву для присутствия на судебных заседаниях военнопленных украинских моряков в Лефортовском суде.

"Сейчас выезжаю поездом в Москву. Планирую быть на судебных заседаниях в Лефортовском суде о продлении сроков содержания под стражей наших 24 военнопленных моряков" – написала Л.Денисова на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Украинский омбудсмен надеется на встречу с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым и с советником президента РФ, председателем совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Михаилом Федотовым.

"В очередной раз буду настаивать на том, чтобы мне все же дали разрешение на посещение наших ребят, которые уже почти пять месяцев находятся в русском плену" – подытожила Л. Денисова.

Теги: #рф #омбудсмен #украина #поездка
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