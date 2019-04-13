События

21:11 13.04.2019

Судебное заседание по делу Савченко-Рубана перенесли на понедельник - адвокат

2 мин читать
Судебное заседание по делу Савченко-Рубана перенесли на понедельник - адвокат

 

 

Судебное заседание в уголовном производстве по обвинению народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, проходившее 13 апреля в Броварском горрайонном суде перенесено на 15 марта.

Об этом сообщил адвокат В. Рубана Владимир Рыбин.

"Судьи вернулись и объявили перерыв до 09:00 15 апреля" – говорится в сообщении, на официальной странице В. Рыбина в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Н.Савченко подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Она находится под стражей с 23 марта 2018 года.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал его. В.Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

25 февраля Верховный суд Украины принял решение, согласно которому дело Савченко-Рубана должно было рассматриваться в Соломенском райсуде Киева.

26 марта коллегия судей Соломенского районного суда Киева удовлетворила ходатайство стороны защиты Н.Савченко и В.Рубана об отводе коллегии, после чего дело передали в Киевский апелляционный суд для определения подсудности дела в другом суде.

29 марта Киевский апелляционный суд направил в Верховный суд обвинительный акт в деле Савченко – Рубана для определения подсудности. Но 3 апреля Верховный суд вернул в Киевский апелляционный суд обвинительный акт в этом деле.

Киевский апелляционный суд направил дело в Дарницкий районный суд Киева. Но 11 апреля Дарницкий райсуд удовлетворил заявление адвоката В.Рубана Валентина Рыбина об отводе коллегии судей, и дело снова было направлено в Киевский апелляционный суд.

Теги: #савченко #украина #суд #заседнание #рубан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:54 13.04.2019
Партия "Люди важливi" будет участвовать в парламентских выборах – Гусовский

Партия "Люди важливi" будет участвовать в парламентских выборах – Гусовский

18:50 13.04.2019
Полиция не считает терактом инцидент у посольства Украины в Лондоне

Полиция не считает терактом инцидент у посольства Украины в Лондоне

18:39 13.04.2019
Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно – спикер штаба Зеленского

Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно – спикер штаба Зеленского

18:24 13.04.2019
Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

17:14 13.04.2019
У Зеленского заявляют о необходимости перезагрузки НАПК и обеспечения реальной независимости судебной системы

У Зеленского заявляют о необходимости перезагрузки НАПК и обеспечения реальной независимости судебной системы

13:57 13.04.2019
Залогом развития НАТО является способность адаптироваться к новым вызовам, отмечают в Альянсе

Залогом развития НАТО является способность адаптироваться к новым вызовам, отмечают в Альянсе

11:39 13.04.2019
Военнопленным украинским морякам будут продлевать срок ареста 17 апреля - адвокат

Военнопленным украинским морякам будут продлевать срок ареста 17 апреля - адвокат

10:40 13.04.2019
В России заочно арестовали Анатолия Гриценко

В России заочно арестовали Анатолия Гриценко

08:51 13.04.2019
В ВСУ вскоре появится новая награда

В ВСУ вскоре появится новая награда

08:45 13.04.2019
Изменен ряд троллейбусных маршрутов в Киеве на время демонтажа железобетонных конструкций Шулявского путепровода

Изменен ряд троллейбусных маршрутов в Киеве на время демонтажа железобетонных конструкций Шулявского путепровода

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Лондоне, при задержании полиция открыла огонь по авто злоумышленника

В Украину из Германии прибыла грамота Петра I, датированная 1708г.

В Венгрии 39 украинцев оштрафовали за подделку документов при получении гражданства, еще 12 получили условные сроки

В Одессу прибыла партия боевых машин "Hummer" из США – Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

В США успешно испытан гигантский самолет Stratolaunch для запуска космических ракет

Полиция не считает терактом инцидент у посольства Украины в Лондоне

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

В Украину из Германии прибыла грамота Петра I, датированная 1708 годом

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Лондоне, при задержании полиция открыла огонь по авто злоумышленника

В Украину из Германии прибыла грамота Петра I, датированная 1708г.

В Венгрии 39 украинцев оштрафовали за подделку документов при получении гражданства, еще 12 получили условные сроки

В Лисичанске от взрыва на желатиновом заводе погибла работница

В Одессу прибыла партия боевых машин "Hummer" из США – Минобороны

Противник несет потери каждый день и отодвинулся от линии столкновения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА