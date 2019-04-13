Партия "Люди важливi" будет участвовать в парламентских выборах – Гусовский

Депутат Киевсовета, председатель депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский заявил, что находящаяся в процессе создания партия "Люди важливi" будет принимать участие в выборах в Верховную РадуУкраины в октябре 2019 года.

"Есть целая процедура по законодательству – это учредительный съезд, на нем уже объявляется официально, начинается отсчет времени, чтобы собрать подписи по областям и районам… 10 тыс. подписей должно быть, и подаем в Минюст", - сказал С. Гусовский агентству "Интерфакс-Украина" в ходе третьего форума украинских либералов в субботу в Киеве.

На уточняющий вопрос, планируют ли они завершить процесс создания и регистрации партии до парламентских выборов с тем, чтобы принять участие в избирательном процессе, С. Гусовский ответил утвердительно – "Да".

Политик отметил, что у партии будет несколько лидеров – "многолидерская конструкция", но называть конкретные имена и фамилии сейчас преждевременно. "Я думаю, что формирование уже списка тех, кто идет, будет летом", - рассказал он.

По словам С. Гусовского, при регистрации партии будет четко прописаны требования к членам партии, с возможной процедурой кандидатства в члены, но ключевым будет поддержка идей правого либерализма.

Что касается финансирования новой политсилы, то на данный момент общественное движение "Люди важливi" финансируется за счет самих участников движения.

"У нас есть люди, которые входят в 100 самых богатых людей, например Сергей Башлаков, мой коллега и товарищ… Это позволяет нам на данный момент, пока расходы не являются масштабными, фондироваться за счет взносов тех, кто симпатизирует движению. Но придет момент, когда надо будет говорить о более широких процедурах фандрайзинга", - рассказал он.

"Вместе с тем, он уточнил, что на более позднем этапе формирования партии может быть установлен определенный процент от общего масштаба финансирования, выше которого нельзя будет делать взносы. "Это о том, что никто не сможет купить это движение", - пояснил С. Гусовский.

Ранее в этот день на третьем форуме украинских либералов в субботу в Киеве участники общественного движения "Люди важливі" объявили о создании политической партии, учредительный съезд партии назначен на 18 мая.