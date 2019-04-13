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18:24 13.04.2019

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

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Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 6 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, из них один раз - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"Позиции Объединенных сил обстреливались: из минометов калибра 82мм - в районе населенного пункта Новотроицкое; из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенного пункта Авдеевка; из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - дважды в районе населенного пункта Авдеевка", - отметили в штаб ООС.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет" – подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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