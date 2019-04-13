В Венгрии 39 украинцев оштрафовали за подделку документов при получении гражданства, еще 12 получили условные сроки

Районный суд венгерского города Ньиредьхаза (80 км от границы с Украиной) принял решения в деле по обвинению граждан Украины в подделке документов при получении венгерского гражданства.

Как пишет закарпатское издание Mukachevo.net со ссылкой на материалы венгерских СМИ, 12 обвиняемых приговорены к условным срокам - от 2 до 10 лет заключения. Еще 39 украинцев, которые пытались мошенническим способом получить гражданство Венгрии, оштрафованы.

Наибольший срок получили двое обвиняемых, у которых двойное гражданство Венгрии и Украины. Они признали, что прибегали к мошенничеству и фальсификации в помощи украинцам получить гражданство Венгрии за денежное вознаграждение.