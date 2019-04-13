В Лисичанске от взрыва на желатиновом заводе погибла работница

Взрыв технологического оборудования произошел на территории ОДО "Лисичанский желатиновый завод" с разрушением стены фасада, погибла работница предприятия.

Как сообщает Главное управление Госслужбы Украины по ЧС в Луганской области, информация о взрыве оборудования в цеху производства костного клея поступила в службу спасения "101" в субботу.

"Во время разбора завала найдена погибшая женщина, работница предприятия", - сказано в сообщении.

По информации отдела коммуникации полиции Луганской области, в полицию от диспетчера ГСЧС поступило сообщение о том, что в цеху одного из заводов Лисичанска произошло разрушение стены. Во время поиска пострадавших под завалами правоохранители обнаружили тело 56-летней работницы предприятия.

Пресс-служба прокуратуры Луганской области сообщила, что взрыв произошел в субботу около 4-х утра. Происшествие квалифицировано по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло гибель человека).

Проводится осмотр места происшествия и другие необходимые следственные действия. Причины взрыва будут установлены после проведения судебных экспертиз. Ход расследования - на контроле руководства прокуратуры области.