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15:25 13.04.2019

В Одессу прибыла партия боевых машин "Hummer" из США – Минобороны

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В Одессу прибыла партия боевых машин "Hummer" из США – Минобороны

В Одессу из США прибыли 35 боевых машин "Hummer", которые будут направлены в боевые подразделения на линии столкновения, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"За последнее время уровень военно-технической помощи значительно возрос. Это касается всех наших партнеров, в первую очередь США. В настоящее время в Одессе разгружаются боевые "Hummer" – 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения, и 15 машин медицинского обеспечения", - рассказал С.Полторак во время встречи с военнослужащими 58-й отдельной мотопехотной бригады в Конотопе (Сумская обл.), сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, вся помощь сразу направляется непосредственно в боевые подразделения на линии боевого столкновения.

Министр также проинформировал, что за последнее время США оказали Украине помощь на более чем $400 млн. "Это противотанковые средства "Javelin", современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты", - перечислил С.Полторак.

По его мнению, Украина не может построить сильную армию за счет партнеров, нужно развивать собственный военно-промышленный комплекс.

Теги: #полторак #техника #минобороны #всу #одесса #машины
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