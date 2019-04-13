Залогом развития НАТО является способность адаптироваться к новым вызовам, отмечают в Альянсе

Способность адаптироваться к новым вызовам и способность меняться является залогом развития НАТО, убеждена директор Центра информации и документации НАТО Барбора Маронкова.

"Сила наша в том, что мы способны адаптироваться, мы способны меняться. 1949 не был похож на 1989, 2016 - был не похож на сегодняшние реалии. Каждая эпоха приносит свои вызовы, новые проблемы, а мы хотим быть актуальной силой", - сказала она в ходе 12-го Киевского форума по безопасности в пятницу в Киеве.

Б.Маронкова добавила, что благодаря этому НАТО до сих пор привлекает новых членов, и если в 1949 году их было всего 12, то теперь уже почти 30: 29 стран-членов и одна страна-кандидат.

"У нас есть привлекательность, возможно, у нас уже есть морщины, нам 70, но все равно выглядим очень хорошо", - пошутила она.

Б.Маронкова отметила, что из-за сложной организационной структуры даже в странах-членах население не очень хорошо разбирается в функционировании НАТО, но Альянс пытается проводить разъяснительную работу, в том числе в Украине.

"В Украине мы стараемся развеять самые большие мифы относительно НАТО и раскрыть его сущность. Мы должны донести ключевые понятия: что все решения принимаются консенсусом, что нет никого с магической палочкой, который делает волшебные превращения в Брюсселе", - подчеркнула она.

По словам директора Центра информации и документации, в Украине интерес к деятельности НАТО достаточно высок, даже в тех регионах, где традиционно скептически относились к Альянсу.

Вместе с тем она подчеркнула, что вопрос вступления Украины в НАТО связан с реформами и изменениями, которые страна должна провести самостоятельно.