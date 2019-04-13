Противник несет потери каждый день и отодвинулся от линии столкновения

Министр обороны Украины Степан Полторак констатирует, что благодаря усилиям украинских снайперов удалось немного оттеснить боевиков от линии столкновения на Донбассе.

"Наши снайперы работают так, что и противник "не бегает" по линии столкновения, так как знает, чем это закончится. Противник сегодня вынужден вооружение и технику немного отодвинуть. Потому что потери у него каждый день. И все это благодаря вам, вашей ежедневной работе", - сказал С.Полторак в субботу на встрече с личным составом 58-й отдельной мотопехотной бригады (Конотоп, Сумская обл.), вернувшимся из зоны проведения операции объединенных сил.

Глава Минобороны отметил, что Вооруженные силы Украины в последнее время эффективно применяют противотанковые средства украинского производства. "За последние несколько месяцев, используя противотанковые средства нашего украинского производства, наши Вооруженные силы на линии столкновения уничтожили 26 точек и более 6 единиц боевой техники (противника - ИФ)", - цитирует С.Полторака пресс-служба оборонного ведомства.

Он также поблагодарил военных из 58-й отдельной мотопехотной бригады, которая, по его словам, за короткий срок "стала одной из лучших в Сухопутных войсках ВС Украины".

"Это благодаря каждому бойцу, благодаря руководству бригады сделано невозможное. Наши зарубежные партнеры для создания бригады и приобретения боевых возможностей тратят не менее 5 лет. А ваша бригада уже через несколько месяцев после создания приняла первый бой", - добавил министр.