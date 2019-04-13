События

12:06 13.04.2019

Возле посольства РФ в Киеве разорвало высоковольтный кабель "Укрзализныци"

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Возле посольства РФ в Киеве разорвало высоковольтный кабель "Укрзализныци"

Правоохранители в субботу утром получили информацию о взрыве возле посольства Российской Федерации в Киеве, на Воздухофлотском проспекте. Установлено, что произошел разрыв высоковольтного кабеля, который принадлежит Юго-Западной железной дороге.

"Полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей "Киевэнерго", что в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В результате происшествия никто не пострадал, повреждена брусчатка.

В настоящее время проверяется информация об обесточивании терминала и путепровода, привлечены профильные службы.

Теги: #киев #кабель #полиция #посольство_рф
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