События

08:51 13.04.2019

В ВСУ вскоре появится новая награда

1 мин читать
В ВСУ вскоре появится новая награда

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) вскоре появится новая награда в виде медали "За жертву крови в боях за свободу Украины", сообщило Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

"Наконец преодолено много бюрократических препятствий и начинает движение новая система ведомственных наград Министерства обороны Украины! Первой наградой, которая начинает свой путь к утверждению министром обороны и перерезает ленту старта реформирования системы наград, будет медаль "За ранение"!", - говорится в сообщении.

Также в ВСУ отметили, что "количество ранений и их степени тяжести будет определяться веточками, которые крепятся на ленте медали и планке. Легкие ранения обозначают белой или серебряной ветвью. Тяжелые - золотой или желтой. В частности, определено, что медальная лента может содержать максимум три веточки разного цвета, а на планке для повседневной формы одежды - только одна за тяжелое ранение".

Отмечается, что награждения утверждает лично министр обороны или должностное лицо, назначенное министром. Это может быть и начальник военного комиссариата для вручения на месте.

Теги: #всу #медаль #украина #награда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:45 13.04.2019
Изменен ряд троллейбусных маршрутов в Киеве на время демонтажа железобетонных конструкций Шулявского путепровода

Изменен ряд троллейбусных маршрутов в Киеве на время демонтажа железобетонных конструкций Шулявского путепровода

08:37 13.04.2019
В столице появился первый в Украине Банк грудного молока

В столице появился первый в Украине Банк грудного молока

08:13 13.04.2019
Порошенко поздравил боксера Василия Ломаченко с победой над Энтони Кроллу

Порошенко поздравил боксера Василия Ломаченко с победой над Энтони Кроллу

08:03 13.04.2019
С 13 до 20 апреля по просп. Победы в Киеве частично ограничат движение транспорта

С 13 до 20 апреля по просп. Победы в Киеве частично ограничат движение транспорта

07:41 13.04.2019
За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще двое ранены

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще двое ранены

06:38 13.04.2019
Прокуратура отказалась закрыть "в связи с отсутствием состава преступления" дело экс-главы района Харькова, подозреваемого в госизмене

Прокуратура отказалась закрыть "в связи с отсутствием состава преступления" дело экс-главы района Харькова, подозреваемого в госизмене

05:35 13.04.2019
В Харькове арестован гражданин Египта, находившийся в розыске Интерпола за финансовые махинации

В Харькове арестован гражданин Египта, находившийся в розыске Интерпола за финансовые махинации

04:34 13.04.2019
В Харькове инспектор ГСЧС неоднократно вымогал деньги у предпринимателей

В Харькове инспектор ГСЧС неоднократно вымогал деньги у предпринимателей

03:32 13.04.2019
На Оболонской площади планируют построить новый светомузыкальный фонтан

На Оболонской площади планируют построить новый светомузыкальный фонтан

02:33 13.04.2019
Суд взял под стражу сотрудника харьковского главка полиции, завербованного спецслужбами РФ

Суд взял под стражу сотрудника харьковского главка полиции, завербованного спецслужбами РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МККК направил в ОРДЛО еще 73 тонны гуманитарной помощи

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще двое ранены

Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсноской ОГА, назначил и.о. главы Дмитрия Бутрия

Гендиректор "1+1 Media" заявил, что подаст в суд на Порошенко за появление в эфире программы "Право на владу" без приглашения

За минувшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военнослужащий, еще 8 ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

МККК направил в ОРДЛО еще 73 тонны гуманитарной помощи

Посольство США в Украине одобрило упрощение пересечения линии разграничения на Донбассе

В Киеве неизвестные сообщили о "минировании" гостиницы "Украина"

Команда Зеленского опубликовала ролик с анонсом дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00

Встреча Макрона и Порошенко в Париже завершилась

Экс-главу военной разведки Венесуэлы арестовали в Мадриде по запросу США

Военный совет Судана будет соблюдать международные соглашения - постпред

ЕС выделяет гуманитарную помощь Ирану, пострадавшему от наводнений

Мужчина-курильщик в Украине выкуривает 16,7, женщина 12,1 сигарет в день – опрос КМИС

Прокуратура АРК установила данные более 21 тыс. сотрудников правоохранительных органов, которые могут быть причастны к совершению госизмены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА