В ВСУ вскоре появится новая награда

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) вскоре появится новая награда в виде медали "За жертву крови в боях за свободу Украины", сообщило Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

"Наконец преодолено много бюрократических препятствий и начинает движение новая система ведомственных наград Министерства обороны Украины! Первой наградой, которая начинает свой путь к утверждению министром обороны и перерезает ленту старта реформирования системы наград, будет медаль "За ранение"!", - говорится в сообщении.

Также в ВСУ отметили, что "количество ранений и их степени тяжести будет определяться веточками, которые крепятся на ленте медали и планке. Легкие ранения обозначают белой или серебряной ветвью. Тяжелые - золотой или желтой. В частности, определено, что медальная лента может содержать максимум три веточки разного цвета, а на планке для повседневной формы одежды - только одна за тяжелое ранение".

Отмечается, что награждения утверждает лично министр обороны или должностное лицо, назначенное министром. Это может быть и начальник военного комиссариата для вручения на месте.