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08:45 13.04.2019

Изменен ряд троллейбусных маршрутов в Киеве на время демонтажа железобетонных конструкций Шулявского путепровода

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Изменен ряд троллейбусных маршрутов в Киеве на время демонтажа железобетонных конструкций Шулявского путепровода

С 13 апреля и ориентировочно до 20 апреля по окончанию работ закрывается движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92н, 93Н, 94н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода на время демонтажа железобетонных конструкций Шулявского путепровода, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

В ведомстве сообщают, что на это время организуют временный троллейбусный маршрут № 5А, который будет следовать по маршруту от ул. Ирпенская - ул. Чернобыльская - ул. Феодоры Пушиной - просп. Академика Палладина - Кольцевая дорога - просп. Победы - ул. Данила Щербакивского - ул. Маршала Гречко - ул. Сырецкая.

И в обратном направлении - ул. Сырецкая - ул. Маршала Гречко - ул. Данила Щербакивского - ул. Победы - ул. Академика Палладина - ул. Академика Ефремова - ул. Чернобыльская - ул. Ирпенская.

Также временно введут автобусный маршрут № 5ТР от ул. Победы - б-р Тараса Шевченко - ул. Большая Васильковская - ст. м. "Площадь Льва Толстого" и в обратном направлении от ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко.

"При этом пассажиры автобусов маршрута № 5ТР имеют право пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в троллейбусе", - подчеркнули в КГГА.

Кроме того, внесены временные изменения в движение ночных троллейбусных маршрутов №№ 92н, 93Н, 94н, а именно в маршрут № 92н, который следует от ул. Свободы - ул. В. Порика - ул. Правды - ул. Маршала Гречко - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Ю. Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - просп. Воздухофлотский - ул. И. Огиенко - ул. Георгия Кирпы - ул. Ползунова - ул. И. Огиенко - просп. Воздухофлотский и в обратном направлении от ул. Народного Ополчения - международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

Маршрут № 93Н, который следует от ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - ул. Академика Палладина - ул. Победы - ул. Д. Щербакивского - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Ю. Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - просп. Победы - б-р Т. Шевченко - ул. Большая Васильковская - ст. м. "Площадь Льва Толстого" и в обратном направлении: ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко.

Маршрут № 94н - ул. Леся Курбаса - Кольцевая дорога - просп. Победы - ул. Д. Щербакивского - ул. Стеценко - ул. Щусева - ул. Ю. Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - просп. Победы - б-р Т.

Шевченко - ул. Большая Васильковская - ст. м "Площадь Льва Толстого" и в обратном направлении: ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко.

Теги: #киев #изменение #украина #троллейбусы #маршруты
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