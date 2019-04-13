События

08:03 13.04.2019

С 13 до 20 апреля по просп. Победы в Киеве частично ограничат движение транспорта

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С 13 до 20 апреля по просп. Победы в Киеве частично ограничат движение транспорта

С 13 до 20 апреля частично ограничат движение транспорта по проспекту Победы в связи с демонтажем пролетного строения Шулявского путепровода, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Так, 13-15 апреля запланировано частичное ограничение движения в направлении центра, 16-19 апреля - частичное ограничение движения в направлении области, а ночью на 16, 17, 18, 19 и 20 апреля - ограничение движения с 23:00 до 06: 00 на следующий день", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #транпорт #украина #движение #ограничение
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