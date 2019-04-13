За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще двое ранены

За минувшие сутки боевики совершили 14 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение и потратили 64 минометные мины калибра 120 и 82 мм. Во время обстрелов один украинский защитник погиб, двое военнослужащих получили ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Также враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских войск 11 раз - дважды из минометов калибров 120 и 82 мм - у н.п. Авдеевка, дважды из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у н.п. Опытно, из минометов калибра 82 мм - у н.п. Гнутово, трижды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около н.п. Новоселовка Вторая, Верхнеторецка, Чермалыка, дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Лебединского, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Пищевика.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и Троицкого, из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Зайцево.

В штабе отметили, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным украинской разведки, 12 апреля два боевика уничтожены, еще трое ранены. Также подразделения Объединенных сил уничтожили боевую машину пехоты БМП-1 противника.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.