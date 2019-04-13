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06:38 13.04.2019

Прокуратура отказалась закрыть "в связи с отсутствием состава преступления" дело экс-главы района Харькова, подозреваемого в госизмене

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Прокуратура Харьковской области отказала в удовлетворении ходатайства о закрытии в связи с отсутствием состава преступления уголовного производства в отношении экс-главы Холодногорского района города Максима Мусеева, подозреваемого в государственной измене.

"Меньше суток понадобилось прокуратуре, чтоб изучить и проверить десятки данных о подлоге доказательств моего обвинения. С уверенностью могу сказать, что ходатайство даже никто и не читал. Сегодня утром, и суток не прошло, а ответ с отказом уже был готов. Всё это лишний раз доказывает нежелание прокуратуры провести честное и всестороннее расследование", - написал М.Мусеев на своей странице в Facebook.

Он также проанонсировал серию судебных исков.

"Готовлю судебные иски, их будет много. Ряд народных депутатов также изъявили желание вывести на чистую воду фабрикантов в погонах", - написал М.Мусеев.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области обвинения в предвзятости опровергли и заявили, что защита не предоставила обоснованных доказательств своей позиции.

"В соответствии со ст.220 Уголовного процессуального кодекса Украины рассмотрение ходатайства во время досудебного расследования осуществляется в трехдневный срок. Процессуальным руководителем в уголовном производстве ходатайство в установленные законом сроки рассмотрено. Любые данные, которые обоснованно опровергают установленные досудебным следствием обстоятельства, стороной защиты не предоставлены. В связи с чем в удовлетворении ходатайства полностью отказано", - сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 3 октября 2018 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что главе района Харькова объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.111 (госизмена) УК Украины и планируется объявление его в розыск в связи с тем, что он скрывается на территории РФ.

Глава Холодногорского района Харькова М.Мусеев назвал это уголовное производство сфабрикованным.

26 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес сообщил, что был вынужден уволить М.Мусеева с должности главы района. "Он уволен по статье, потому что то время, которое он отсутствует (на рабочем месте - ИФ) - это уже перебор... Считаю, что Максим Сергеевич Мусеев – нормальный хороший гражданин Украины. И то, что его обвиняют в какой-то госизмене, я считаю, что это все сфальсифицировано теми же руководителями области в лице госпожи губернатора и ее покровителя главы президентской администрации Игоря Райнина, (ими) даны команды сюда службе безопасности, прокуратуре", - сказал Г.Кернес журналистам.

В январе 2019 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко сообщил, что дело приостановлено в связи с розыском М.Мусеева.

11 апреля 2019 года М.Мусеев  на своей странице в Facebook сообщил, что через адвоката обратился к прокурору области Ю.Данильченку с ходатайством о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления. Он также перечислил ряд обстоятельств, свидетельствующих, по его мнению, о его невиновности и фальсификации уголовного производства.

Теги: #дело #украина #госизмена #харьков
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