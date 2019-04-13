События

05:35 13.04.2019

В Харькове арестован гражданин Египта, находившийся в розыске Интерпола за финансовые махинации

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Гражданин Египта, почти год находившийся в международном розыске за мошенничество, арестован в Харькове.

"Коминтерновский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и арестовал на 40 суток гражданина Арабской Республики Египет, задержанного в международном аэропорту "Харьков", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

43-летнего мужчину подозревают в финансовых махинациях на территории Государства Катар. Его задержали 9 апреля в Международном аэропорту "Харьков" при попытке вылететь в Стамбул.

Решается вопрос о его экстрадиции.

Теги: #египет #украина #интерпол #мошенник
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