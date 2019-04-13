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02:33 13.04.2019

Суд взял под стражу сотрудника харьковского главка полиции, завербованного спецслужбами РФ

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Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения сотруднику Главного управления Национальной полиции в области, подозреваемого в государственной измене.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения  залога", - сказали корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 9 апреля СБУ задержала сотрудника харьковского облуправления полиции, подозреваемого в госизмене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, полицейский был завербован на территории г.Белгород РФ кадровым офицером Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ на основе лояльного отношения к политике РФ.

"Нами также установлено, что этот российский военный разведчик находился на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей в составе оперативных групп ГУ ГШ ВС РФ и активно формировал агентурные сети из числа граждан Украины для выполнения ими различного рода разведывательно-подрывных задач против нашего государства", - добавил В.Настюк.

По его словам, сотрудник Нацполиции использовал свое служебное положение для сбора и передачи своему российскому куратору секретной информации от МВД и Нацполиции, а также сведений о дислокации и мобилизации военных подразделений и силовых структур на территории Харьковской области, а также собирал информацию о патриотически настроенных жителях региона.

 

Теги: #рф #полиция #украина #суд #предатель
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